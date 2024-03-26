Ещё семь зарядных станций для электромобилей установят в Псковской области в этом году
Ещё семь зарядных станций для электромобилей установят в Псковской области в этом году, сообщила ПАИ председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.
На эти цели Псковская область получила из федеральной казны 19 млн рублей.
По словам Елены Пилипенко, говорить о точных адресах пока рано – продолжается работа с потенциальными инвесторами, решаются вопросы с участками земли. По планам в Пскове установят четыре из семи зарядок, ещё одна появится в Великих Луках.
О том, какие перспективы ждут электромобили в Псковской области, читайте здесь.
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