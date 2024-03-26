Ещё семь зарядных станций для электромобилей установят в Псковской области в этом году

10:54, 26 марта 2024, ПАИ

Ещё семь зарядных станций для электромобилей установят в Псковской области в этом году, сообщила ПАИ председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.

На эти цели Псковская область получила из федеральной казны 19 млн рублей.

По словам Елены Пилипенко, говорить о точных адресах пока рано – продолжается работа с потенциальными инвесторами, решаются вопросы с участками земли. По планам в Пскове установят четыре из семи зарядок, ещё одна появится в Великих Луках.

О том, какие перспективы ждут электромобили в Псковской области, читайте здесь.