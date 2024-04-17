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Культура

Филолог Михаил Кукин: Форум «Русский Запад» важен как для читателей, так и для писателей

Важны ли для читателей такие мероприятия, как XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад», рассказал поэт, филолог, историк искусства, доцент ИОН РАНХиГС Михаил Кукин в эфире программы на радиостанции «7 Небо».

«Такие мероприятия очень полезны. Ещё неизвестно, для кого они полезнее: для читателей или для писателей. Первым, конечно, интересно лично встретиться с авторами, которых они читают, посмотреть, как они выглядят в жизни, задать вопросы. Но я скажу и о писателях: нам не менее интересно встречаться с теми, кто нас читает. Хочется посмотреть в глаза своей аудитории, пообщаться, услышать вопросы, суждения», – отметил Михаил Кукин.

По его словам, писателям важно получать обратную связь, которой зачастую не хватает для плодотворной работы. На форуме в среду, 17 апреля, в 15:00 мск Михаил Кукин прочтёт лекцию о Питере Брейгеле и его творчестве.

«Я думаю, что он многим знаком и любим многими. Я им занимаюсь уже несколько лет. Тема, которая у нас сформирована, будет касаться видимого и невидимого в его творчестве. Когда мы смотрим на картину, мы видим её глазами, но мы не всегда понимаем, что хотел донести до нас автор», – подчеркнул гость программы.

Кроме того, Михаил Кукин назвал темы, которые в своих произведениях затрагивают современные писатели. «Авторы пишут о том, что кажется для них наиболее больным и насущным. Тема боли, поиска смысла, обретение опоры, нахождения своего места в мире, сердечная боль – те самые темы, на которую в литературе обращают внимание чаще всего», – заключил он.

Программа форума «Русский запад» - здесь

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