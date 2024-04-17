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Культура

Телемост между Псковом и Донецком прошёл в рамках книжного форума «Русский Запад»

Телемост между Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова и Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой имени Н. К. Крупской прошёл сегодня, 17 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Телемост состоялся в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» на презентации книги Ивана Соловьёва «Отец Владимир» о священнослужителе, который принял решение служить Родине и отправился в зону СВО.

Во время телемоста сотрудники псковской и донецкой библиотек поблагодарили друг друга за тесное сотрудничество и обмен опытом, а также выразили благодарность военнослужащим, участвующим в СВО.

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартовал в Псковской области 15 апреля. На событии уже в 19-й раз собираются представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.

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