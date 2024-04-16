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Культура

Международный книжный форум «Русский Запад» продолжает работу в Пскове

Стартовавший вчера XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» продолжает работу в Пскове.

Сегодня, 16 апреля, с 10:30 до 13:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова ведущий бренд-менеджер издательства АСТ Алексей Ионов расскажет о тенденциях художественной литературы в 2024 году и бестселлерах года, а также пройдёт презентация издательских проектов и программ участников форума. В это же время на втором этаже в библиотеке пройдёт встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров». Участники обсудят разнополярные подходы к позиционированию библиотек в мировом, общероссийском и локальном пространстве, определению векторов их влияния на нравственное и информационное поле семьи.

В 11:00 на третьем этаже в библиотеке имени В. Я. Курбатова состоится презентационная сессия проектов Библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

В 12:30 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина пройдёт встреча с детским писателем из Санкт-Петербурга Асей Петровой.

Затем в 14:00 на втором этаже библиотеки имени В. Я. Курбатова состоится презентация книги Виктора Лунина «Кисельные берега: воспоминания в рассказах». В это же время на первом этаже пройдёт лекция «Новая история Европы в книгах издательства «Карьера пресс».

Также в 14:00 в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоится встреча с детским писателем из Москвы Игорем Жуковым, а в Центре специального образования №1 в это же время пройдёт встреча с детским писателем Юрием Кузнецовым.

С 15:00 до 16:30 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023» вручат дипломы, а также состоится вручение IV Краеведческой премии имени С. А. Цвылева. В 18:00 там же пройдёт встреча с главным редактором литературного альманаха «Молодой Петербург» Алексеем Ахматовым.

Также в 18:00 в Доме молодёжи состоится квест «По ту сторону реки» от Каверинки.

Напомним, вчера в рамках международного книжного форума состоялась презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым», а также прошла презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска».

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