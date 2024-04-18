Обработка парковых зон Пскова от клещей начнётся 26 апреля

11:08, 18 апреля 2024, ПАИ

Начало обработки от клещей в Пскове запланировано на 26 апреля, сообщила заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева.

С 26 апреля в течение нескольких дней подрядчик выполнит все работы. «Но всё зависит от погоды. По прогнозу это самый благоприятный период. Мы могли бы приступить и ранее, но погода была слишком переменчивая, результата не было бы», – отметила Татьяна Алексеева.

В этом году обрабатываемая площадь увеличится, вместо 115 га земли будет обработано порядка 200 га. Будут обрабатываться прогулочные зоны и места массового притяжения людей – парки, скверы, набережные.

Препараты, которыми будут обрабатываться территории, не опасны ни для людей, ни для животных. «Мы не можем допустить, чтобы подрядчик применял небезопасные препараты, к ним есть жёсткие требования, перед началом работы предоставляются соответствующие сертификаты. Тем не менее нужно быть осторожными и обращать внимание на информационные знаки, ленты и таблички. На всякий случай не нужно находиться в зоне обработки», – подчеркнула Татьяна Алексеева.

Работы по обработке будут выполняться рано утром и вечером, когда на улице меньше всего людей.

Чтобы избежать укуса клеща, нужно надевать светлую одежду, на которой будет заметен тёмный клещ, и головной убор. После прогулок необходимо осматривать себя, своих питомцев и вещи, которые брали с собой. А если клещ всё-таки укусил, нужно обязательно сразу обратиться к врачу за удалением и сдать клеща на исследование. «Это большой риск, нужно внимательно относиться к этому», – заключила Татьяна Алексеева.