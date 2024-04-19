Порядка 600 участников собрал XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» в Пскове

20:04, 19 апреля 2024, ПАИ

В Пскове завершил работу XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад». Мероприятие состоялось на площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В форуме приняло участие порядка 600 человек, сообщили организаторы.

Было проведено 20 мероприятий, четыре из которых организованы для детей. В книжной выставке-ярмарке приняли участие 30 издательств со всей России.

В рамках мероприятия состоялись встречи с писателями, презентации книг, прямой эфир с Донецком.

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» прошёл в Пскове с 15 по 18 апреля. На событии уже в 19-й раз собрались представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.

Как прошёл форум – в фоторепортаже ПАИ.