Порядка 600 участников собрал XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» в Пскове
В Пскове завершил работу XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад». Мероприятие состоялось на площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В форуме приняло участие порядка 600 человек, сообщили организаторы.
Было проведено 20 мероприятий, четыре из которых организованы для детей. В книжной выставке-ярмарке приняли участие 30 издательств со всей России.
В рамках мероприятия состоялись встречи с писателями, презентации книг, прямой эфир с Донецком.
Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» прошёл в Пскове с 15 по 18 апреля. На событии уже в 19-й раз собрались представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.
Как прошёл форум – в фоторепортаже ПАИ.
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Порядка 600 участников собрал XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» в Пскове
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