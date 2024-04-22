Электроэнергии временно не будет в Куньинском районе

11:25, 22 апреля 2024, ПАИ

Без света временно останутся несколько населённых пунктов Куньинского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Электричества не будет с 9:00 до 17:00 23 апреля на улицах Юбилейной, Кедровой, Сосновой и Заказник в деревне Жижица в связи с демонтажем опоры.

Также с 25 по 26 апреля с 9:00 до 17:00 (с включением на ночь) – в деревне Курово в Жижицкой волости в связи со строительством высоковольтной линии.

Кроме того, света временно не будет в Гдовском районе.