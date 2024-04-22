Пропавшего псковича нашли живым в Москве

16:00, 22 апреля 2024, ПАИ

20-летнего пропавшего псковича нашли живым в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек 11 апреля уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Его нашли живым полицейские в Москве на станции метро. С ним всё в порядке, подчеркнули в пресс-службе УМВД.

Полицейские выразили благодарность всем псковичам и СМИ, которые оказали помощь в поиске молодого человека.