Пропавшего псковича нашли живым в Москве
20-летнего пропавшего псковича нашли живым в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Молодой человек 11 апреля уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Его нашли живым полицейские в Москве на станции метро. С ним всё в порядке, подчеркнули в пресс-службе УМВД.
Полицейские выразили благодарность всем псковичам и СМИ, которые оказали помощь в поиске молодого человека.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 апреля 2024
Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз в Россию оборудования для морской яхты
22 апреля 2024
26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере