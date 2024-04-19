20-летнего молодого человека разыскивают в Псковской области

14:33, 19 апреля 2024, ПАИ

20-летнего Андрея Медведева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

11 апреля текущего года он уехал на автомобиле Hyundai Galloper чёрно-серебристого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы, коротко пострижен.

Был одет в чёрную ветровку, серую футболку, серого цвета хаки спортивные штаны, чёрные кроссовки. С собой у него телефон, все документы: права, карты, паспорт, военное предписание, водительское удостоверение.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Медведева, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.