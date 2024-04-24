Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра

22:42, 24 апреля 2024, ПАИ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра, передаёт ТАСС.

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранён от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тимуру Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Тимур Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, дело связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Постановлением Басманного суда в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года.