Порядка 50 аистов-инвалидов живут под Гдовом

13:25, 25 апреля 2024, ПАИ

Из 78 живущих под Гдовом аистов порядка 50 – инвалиды. Кроме того, в «Доме белого аиста» содержатся 15 однокрылых птиц, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на орнитолога Марину Сиденко.

Чаще всего у аистов возникают проблемы с крыльями, но у четырёх птиц отсутствует небольшая часть ноги. «Если у аиста нет хотя бы половины ноги, то птица становится абсолютно нежизнеспособной и её приходится усыплять», – рассказала Марина Сиденко.

При этом с одним крылом аисты благополучно живут в приюте, находят себе пару и даже размножаются, отметила орнитолог. Большинство птиц-инвалидов останутся в «Доме белого аиста» навсегда.

Ранее сообщалось, что хирург не смог спасти крыло раненому аисту из Пустошкинского района.