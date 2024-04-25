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Всероссийские соревнования по теннису прошли в Псковской области

Всероссийские соревнования по теннису «Кубок Александра Невского» прошли в спорткомплексе «Писковичи» с 15 по 19 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.

Всероссийские соревнования по теннису прошли в Псковской области. Фото: Федерация тенниса России

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Саранска, Сочи, Тольятти, Ханты-Мансийска, Орска, Твери, Пскова и других.

Псков на соревнованиях представляли Игорь Быков и победитель недавнего чемпионата Северо-Западного федерального округа Олег Тягунов. В 1/16 финала Олег Тягунов уступил теннисисту из Химок Даниле Вергуну.

Победителем в мужском разряде стал петербуржец Александр Василенко. Он обыграл в финале петербуржца Ивана Неделько, максимальным достижением которого является 235-е место в одиночном мужском разряде мирового рейтинга ATP.

В женском турнире победу одержала 68-я ракетка России Кристина Кроитор. В финале она обыграла 86-ю ракетку России Анну Снигирёву.

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