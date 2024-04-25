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Писатель Виктор Лунин поделился мнением о Пскове

Советский и российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин, приезжавший в Псков более 15 лет назад, поделился своим мнением о городе.

Виктор Лунин. Фото: ПАИ

«Ваш город мне необычайно понравился. Когда мы прилетели и пошли гулять вечером по городу, мне показалось, что немножко мрачно. Видимо, было темно. А утром мы встали, вышли на улицу, и я увидел, какой он красивый, какой ухоженный. Как прекрасно выглядят здания, многие свежеокрашенные. Вообще такое ощущение, что у вас очень хорошо следят за городом», – поделился мнением поэт в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Особое внимание гость Пскова обратил на сохранность старинных исторических зданий. «Город произвёл на меня огромное впечатление. И если будет такая возможность, я буду сюда с удовольствием приезжать», – подчеркнул гость радиоэфира.

Виктор Лунин – лауреат литературной премии журнала «Мурзилка», автор лучшей книги о кошках «Приключения сдобной Лизы», человек, написавший стихи ко всем пьесам «Детского альбома» Петра Чайковского, написавший и издавший несколько десятков книг. Отметим, Виктор Лунин приехал в Псков для участия в XIX Межрегиональном книжном форуме «Русский Запад». В рамках форума он презентовал читателям свою новую книгу мемуаров «Кисельные берега: воспоминания в рассказах».

Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» прошёл в Пскове с 15 по 18 апреля. В рамках мероприятия уже в 19-й раз собрались представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.

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