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Общество

Избраны ещё семь членов нового созыва Общественной палаты Псковской области

Избрание членов Общественной палаты из числа семи кандидатов путём тайного голосования прошло в Пскове сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Полномочия нового состава Общественной палаты начнутся 10 июня 2024 года. Фото здесь и далее: ПАИ

Кандидаты представлены местными общественными организациями, зарегистрированными на территории региона. После избрания кандидатов был сформирован шестой состав Общественной палаты Псковской области на 2024-2027 годы.

Членами Общественной палаты Псковской области шестого созыва избрали ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерину Гончарову, исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Татьяну Забелину, заместителя начальника отдела общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭЛВО» Алексея Иванова, председателя профкома студентов ПсковГУ Алёну Козлову, директора гимназии № 29 Елену Синеву, председателя совета регионального отделения организации «Движение первых» Марию Тучак и руководителя областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Анну Шуняеву.

Решение было принято единогласно. Полномочия нового состава Общественной палаты Псковской области начнутся 10 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что семь представителей в Общественную палату Псковской области избрали депутаты Собрания. 17 апреля губернатор Михаил Ведерников своим распоряжением также утвердил семерых членов палаты. Новый состав Общественной палаты будет состоять из 21 человека.

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