Почему нельзя сжигать прошлогоднюю траву на даче, рассказали россиянам
Прошлогоднюю траву на даче нельзя сжигать, поскольку при сжигании выделяется вредное вещество диоксин, которое опасно для животных, людей и окружающей среды. Об этом пишут РИА Новости на председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиту Чаплина.
Частицы, которые содержатся в дыму, могут вызвать проблемы с дыхательной системой и аллергические реакции. Кроме того, токсичные вещества, выделяемые при сжигании, приносят вред почве, что чревато отсутствием урожая.
Лучше просто собрать траву и выбросить её. К тому же во многих СНТ есть специальная зона, куда дачники могут выбрасывать мусор со своего участка.
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