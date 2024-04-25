Почему нельзя сжигать прошлогоднюю траву на даче, рассказали россиянам

07:51, 26 апреля 2024, ПАИ

Прошлогоднюю траву на даче нельзя сжигать, поскольку при сжигании выделяется вредное вещество диоксин, которое опасно для животных, людей и окружающей среды. Об этом пишут РИА Новости на председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Частицы, которые содержатся в дыму, могут вызвать проблемы с дыхательной системой и аллергические реакции. Кроме того, токсичные вещества, выделяемые при сжигании, приносят вред почве, что чревато отсутствием урожая.

Лучше просто собрать траву и выбросить её. К тому же во многих СНТ есть специальная зона, куда дачники могут выбрасывать мусор со своего участка.

Ранее псковичам рассказали, как подготовиться к дачному сезону.