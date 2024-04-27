Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
Сельскохозяйственная ярмарка проходит на центральной площади Струг Красных сегодня, 27 апреля, пишет газета «Струги».
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
60 участников из Псковской, Ленинградской областей, а также из Смоленска приехали на ярмарку, чтобы продать различный товар: мясо, рыбу, кондитерские изделия, мёд, цветы и саженцы, а также поделки из бересты, корзины и украшения для волос.
Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в мае в Печорах. На ней можно будет приобрести всё – от овощей до изделий ручной работы. Для участия в ярмарке нужно успеть подать заявку до 2 мая.
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