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Общество

Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных

Сельскохозяйственная ярмарка проходит на центральной площади Струг Красных сегодня, 27 апреля, пишет газета «Струги».

  • Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

60 участников из Псковской, Ленинградской областей, а также из Смоленска приехали на ярмарку, чтобы продать различный товар: мясо, рыбу, кондитерские изделия, мёд, цветы и саженцы, а также поделки из бересты, корзины и украшения для волос.

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в мае в Печорах. На ней можно будет приобрести всё – от овощей до изделий ручной работы. Для участия в ярмарке нужно успеть подать заявку до 2 мая.

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Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных

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