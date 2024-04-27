Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных

13:08, 27 апреля 2024, ПАИ

Сельскохозяйственная ярмарка проходит на центральной площади Струг Красных сегодня, 27 апреля, пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»











60 участников из Псковской, Ленинградской областей, а также из Смоленска приехали на ярмарку, чтобы продать различный товар: мясо, рыбу, кондитерские изделия, мёд, цветы и саженцы, а также поделки из бересты, корзины и украшения для волос.

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в мае в Печорах. На ней можно будет приобрести всё – от овощей до изделий ручной работы. Для участия в ярмарке нужно успеть подать заявку до 2 мая.