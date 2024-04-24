Весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Печорах в мае

16:46, 24 апреля 2024, ПАИ

Жителей и гостей Печор приглашают принять участие в весенней сельскохозяйственной ярмарке 4 мая, пишет газета «Печорская правда».

На ярмарке можно будет приобрести всё – от овощей до изделий ручной работы. Участвовать в ярмарке могут крестьянские и фермерские хозяйства, местные сельскохозяйственные товаропроизводители, мастера ручной работы и личные подсобные хозяйства.

Заявки принимаются до 2 мая по электронной почте:

– economika@pechory.reg60.ru (Печоры, улица Каштановая, 1, телефон 2-45-21).

– selhoz@pechory.reg60.ru (Печоры, улица Свободы, 34, телефон 2-17-04).

Открытие ярмарки состоится в 9:00 на площади Победы.