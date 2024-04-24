Весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Печорах в мае
Жителей и гостей Печор приглашают принять участие в весенней сельскохозяйственной ярмарке 4 мая, пишет газета «Печорская правда».
На ярмарке можно будет приобрести всё – от овощей до изделий ручной работы. Участвовать в ярмарке могут крестьянские и фермерские хозяйства, местные сельскохозяйственные товаропроизводители, мастера ручной работы и личные подсобные хозяйства.
Заявки принимаются до 2 мая по электронной почте:
– economika@pechory.reg60.ru (Печоры, улица Каштановая, 1, телефон 2-45-21).
– selhoz@pechory.reg60.ru (Печоры, улица Свободы, 34, телефон 2-17-04).
Открытие ярмарки состоится в 9:00 на площади Победы.
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