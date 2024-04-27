Губернатор проконтролировал строительство экотехнопарка в Палкинском районе

13:59, 27 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по строительству комплекса по обращению с ТКО в Палкинском районе сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Сейчас на площадке проходит нулевой этап работ: идёт разработка котлованов, траншей, а также устройство фундаментов. Основной корпус сортировки на комплексе будет разделён на три зоны: блок приёма, куда будут поступать сортируемые ресурсы; основной блок сортировки с технологическим оборудованием и бытовой блок с помещениями для персонала.

На территории появится чистая зона, где будут размещены пожарные резервуары и здания административно-хозяйственного назначения. Помимо того, появится ремонтно-механическая мастерская; корпус обезвреживания отходов, куда будут поставлять те отходы, которые подвержены биологическому разложению. Кроме того, будет зона ручной сортировки, где будет разделение на фракции.

С конца мая рабочие приступят к устройству наружных и подземных коммуникаций.

Все отходы, которые не подлежат переработке, будут захоронены, те, которые подвержены разложению, пойдут на участки обезвреживания, а пластик, стекло, цветные и чёрные металлы будут отправлять на вторичную переработку, рассказал исполнительный директор ООО «Рустэк» Дмитрий Богданов.

В сентябре на территории основного корпуса начнётся поставка технологического оборудования, и в течение трёх месяцев автоматизированная линия сортировки будет полностью подвязана.

Напомним, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка.