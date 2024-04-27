Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор проконтролировал строительство экотехнопарка в Палкинском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по строительству комплекса по обращению с ТКО в Палкинском районе сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор проконтролировал строительство экотехнопарка в Палкинском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Сейчас на площадке проходит нулевой этап работ: идёт разработка котлованов, траншей, а также устройство фундаментов. Основной корпус сортировки на комплексе будет разделён на три зоны: блок приёма, куда будут поступать сортируемые ресурсы; основной блок сортировки с технологическим оборудованием и бытовой блок с помещениями для персонала.

На территории появится чистая зона, где будут размещены пожарные резервуары и здания административно-хозяйственного назначения. Помимо того, появится ремонтно-механическая мастерская; корпус обезвреживания отходов, куда будут поставлять те отходы, которые подвержены биологическому разложению. Кроме того, будет зона ручной сортировки, где будет разделение на фракции.

С конца мая рабочие приступят к устройству наружных и подземных коммуникаций.

Все отходы, которые не подлежат переработке, будут захоронены, те, которые подвержены разложению, пойдут на участки обезвреживания, а пластик, стекло, цветные и чёрные металлы будут отправлять на вторичную переработку, рассказал исполнительный директор ООО «Рустэк» Дмитрий Богданов.

В сентябре на территории основного корпуса начнётся поставка технологического оборудования, и в течение трёх месяцев автоматизированная линия сортировки будет полностью подвязана.

Напомним, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Коллектив псковского «Горводоканала» вышел на сезонный субботник
27 апреля 2024

Обработка парков и скверов от клещей началась в Пскове
27 апреля 2024

Губернатор проконтролировал строительство экотехнопарка в Палкинском районе
27 апреля 2024

Назначен новый и. о. главного врача Печорской районной больницы
27 апреля 2024

Эндокринолог Островская назвала самый полезный шашлык для майских праздников
27 апреля 2024

50 лет совместной жизни отметили супруги Черкашины из Островского района
27 апреля 2024

Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру Псковской области
27 апреля 2024

Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...