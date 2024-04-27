Акция «Воинский подвиг глазами детей» прошла в Новосокольниках

15:45, 27 апреля 2024, ПАИ

Военно-патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» прошла в Новосокольниках сегодня, 27 апреля. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».

На мероприятие приехали патриотические клубы, поисковые отряды, патриотические и волонтёрские объединения, отряды юнармии. Новосокольнический район представляют юнармецы отрядов имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и Героя России Дмитрия Григорьева.

На торжественном митинге, который прошёл у памятника девушке-снайперу Алие Молдагуловой, гостей приветствовала заместитель главы администрации района Татьяна Лисица. Участники акции возложили цветы к подножию памятника героине.

Кроме того, в рамках акции на городском стадионе проходят военно-спортивные состязания «Щит России».

Участники из 12 команд демонстрируют навыки в сборке и разборке автомата, заправке магазина патронами, метании гранаты, снаряжении общевойсковым защитным комплектом, переноске раненого на носилках (эстафета) и перетягивании каната.