Акция «Воинский подвиг глазами детей» прошла в Новосокольниках
Военно-патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» прошла в Новосокольниках сегодня, 27 апреля. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».
На мероприятие приехали патриотические клубы, поисковые отряды, патриотические и волонтёрские объединения, отряды юнармии. Новосокольнический район представляют юнармецы отрядов имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и Героя России Дмитрия Григорьева.
На торжественном митинге, который прошёл у памятника девушке-снайперу Алие Молдагуловой, гостей приветствовала заместитель главы администрации района Татьяна Лисица. Участники акции возложили цветы к подножию памятника героине.
Кроме того, в рамках акции на городском стадионе проходят военно-спортивные состязания «Щит России».
Участники из 12 команд демонстрируют навыки в сборке и разборке автомата, заправке магазина патронами, метании гранаты, снаряжении общевойсковым защитным комплектом, переноске раненого на носилках (эстафета) и перетягивании каната.
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