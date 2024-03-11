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Общество

Областная акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт в Новосокольниках 27 апреля

Областная патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт в Новосокольниках 27 апреля, сообщили ПАИ организаторы.

К участию приглашаются патриотические клубы, поисковые отряды и патриотические любительские объединения, волонтёрские объединения, отряды юнармии Псковской области, Белоруссии, Казахстана.

В рамках акции пройдет сбор посылок и писем для военнослужащих, участвующих в СВО, «Своих не бросаем», торжественный митинг и возложение цветов, выставка военной техники и вооружения, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, военно-спортивные состязания «Щит России», концертная программа «Память хранят молодые».

До 15 апреля можно направить заявку на участие в акции по электронной почте festival@ocntpskov.ru с пометкой «Воинский подвиг глазами детей». Подробности читайте в положении.

В 2024 году мероприятие приурочено к 80-летней годовщине подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и реализуется в рамках президентского нацпроекта «Культура».

Акцию «Воинский подвиг глазами детей» проводит Псковский областной центр народного творчества совместно с учреждениями культуры муниципальных образований при поддержке комитета по культуре Псковской области.

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