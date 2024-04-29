Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

21:35, 29 апреля 2024, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

28 апреля около 17 часов сотрудники Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, на улице Матвея Кузьмина, остановили для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

После установления личности выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража».

Для дальнейшего разбирательства 54-летний великолучанин передан сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали обокравшую гипермаркет 43-летнюю псковичку.