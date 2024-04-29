Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках
В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
28 апреля около 17 часов сотрудники Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, на улице Матвея Кузьмина, остановили для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.
После установления личности выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража».
Для дальнейшего разбирательства 54-летний великолучанин передан сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали обокравшую гипермаркет 43-летнюю псковичку.
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