Благоустройство дворовых территорий продолжается в Кунье

13:57, 02 мая 2024, ПАИ

Благоустройство дворовых территорий продолжается в Кунье, пишет газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»





Бригада подрядчика ремонтирует дворовую территорию у домов № 85 и 87 на улице Дзержинского. Уже установили бордюры, обустроили и утрамбовали под укладку нового покрытия проезды и пешеходные дорожки.

Кроме того, благоустроят ещё несколько дворовых территорий на улицах Дзержинского и Заводской.