Благоустройство дворовых территорий продолжается в Кунье
Благоустройство дворовых территорий продолжается в Кунье, пишет газета «Пламя».
Бригада подрядчика ремонтирует дворовую территорию у домов № 85 и 87 на улице Дзержинского. Уже установили бордюры, обустроили и утрамбовали под укладку нового покрытия проезды и пешеходные дорожки.
Кроме того, благоустроят ещё несколько дворовых территорий на улицах Дзержинского и Заводской.
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