Восемь домов подключат к газу в Кунье
Восемь индивидуальных жилых домов подключат к газовой сети в Кунье, сообщил в своём Telegram-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.
Он уточнил, что сегодня в посёлке Кунья работают сразу две бригады газовиков.
«Планируется подключить к сети восемь индивидуальных жилых домов», – написал Олег Лебедев.
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