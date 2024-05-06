Восемь домов подключат к газу в Кунье

14:13, 06 мая 2024, ПАИ

Восемь индивидуальных жилых домов подключат к газовой сети в Кунье, сообщил в своём Telegram-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.

Он уточнил, что сегодня в посёлке Кунья работают сразу две бригады газовиков.

«Планируется подключить к сети восемь индивидуальных жилых домов», – написал Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что Вечный огонь зажгли в Острове.