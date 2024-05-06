Названа самая вредная для здоровья человека ягода
Самой вредной из употребляемых в пищу ягод является виноград, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова, сообщает «Газета.ру».
Виноград содержит много глюкозы, поэтому людям с сахарным диабетом и циррозом печени не рекомендуется его есть.
Также виноград является сильным аллергеном из-за большого содержания витамина С, а кроме того, его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса.
Ранее были названы три самые полезные ягоды.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 мая 2024
С наступающим Днём Победы поздравил ветеранов глава Стругокрасненского муниципального округа