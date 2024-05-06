Игорь Иванов положительно оценил пакет инвестиционных проектов в Псковской области

16:47, 06 мая 2024, ПАИ

Одобрение пакета новых инвестиционных проектов в Псковской области является безусловно положительным событием, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Появление нового жилого комплекса малоэтажной застройки решит жилищный вопрос для псковичей, а появление инфраструктурного объекта для оздоровления псковичей на берегу озера принесет не только прямую, в виде возможности отдыха и оздоровления и создания новых рабочих мест, но и косвенную пользу для жителей нашей области — прирост налоговой массы и приток туристов в регион», — сказал Игорь Иванов.

Кроме жилого комплекса, в регионе планируют возвести парк-питомник и линии по производству кирпича. По мнению Игоря Иванова, эти проекты также должны принести пользу и городу, и региону уже в недалекой перспективе.

«Рост производства, налоговых поступлений, рост заработной платы и снижение безработицы — вот явный результат реализации грамотной политики развития региона. Уверен, что в дальнейшем губернатор и правительство Псковской области будут уверенно держать этот курс», — заключил спикер.

Отметим, что совет по инвестициям провел 3 мая, в пятницу, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.