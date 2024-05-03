Совет по инвестициям под председательством Михаила Ведерникова поддержал ряд крупных инвестпроектов

19:02, 03 мая 2024, ПАИ

Совет по инвестициям провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 мая. В рамках заседания к заключению инвестиционного соглашения одобрено несколько самых разных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники заседания согласовали проект создания загородного рекреационного хилинг-комплекса на 120 номеров на берегу озера Белая Струга. В рамках реализации проекта планируется создать 186 рабочих мест, номерной фонд составит 42 спа-сьюта и 78 коттеджей. Инвестиции запланированы на сумму 1,6 миллиарда рублей.

Проект коттеджного посёлка – ЖК «Ивановский» – в деревне Ваулино Псковского района также одобрен. Инвестор представил обновлённую концепцию, так как предыдущая версия была отправлена на доработку. Инвестиции в проект запланированы в размере 250 миллионов рублей.

Кроме того, на земельном участке в Писковичской волости в Псковском районе возведут ландшафтный парк-питомник традиционной флоры Псковщины «Псковские традиции». В числе задач организация производства по выращиванию рассады цветов, кустарников и деревьев, характерных для Северо-Запада РФ. Также при создании парка-питомника запланирована реализация комплекса услуг по планировке участков, посадке зелёных насаждений, прививке и санитарной обрезке деревьев. Согласно планам, это составит 35 тысяч единиц продукции в год. Около 50 миллионов составит плановый объём инвестиций.

После обсуждения участники совета по инвестициям рекомендовали доработать проект, который предполагает развитие туристическо-спортивной инфраструктуры базы отдыха «Тридевятое царство» и строительство дополнительных гостевых корпусов для размещения спортивных групп, а также других объектов туристской инфраструктуры.

Также внесены коррективы в уже действующие соглашения. Так, согласовано расширение инвестиционного соглашения ООО «Ибис Псков», которое планирует строительство современной гостиницы Cosmos Smart в Пскове. Общий объём инвестиций составит более 1,1 миллиарда рублей.

Участники заседания также поддержали проект развития производственной линии по изготовлению огнеупорного керамического кирпича. В планах – повысить показатели производства до двух миллионов штук продукции в месяц с помощью автоматизации процесса. Планируемый объём инвестиций превысит 70 миллионов рублей.