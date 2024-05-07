Диван и ноги лося выловили псковичи из реки во время субботника

11:41, 07 мая 2024, ПАИ

Диван и ноги лося выловили псковичи из реки во время субботников в Островском и Пушкиногорском районах, сообщил исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость радиоэфира отметил, что, когда они начали запускать каяки в Островском районе, были удивлены замусоренностью территории. «Тогда мы сами убрались, а на следующий год уже позвали всех: «Давайте сделаем субботник полноценный». Приходят к нам, мы всех забираем, отвозим туда, убираем большую площадь. Во время последнего субботника убрали более 40 тысяч квадратных метров. То же самое делали и в Пушкинских Горах», – рассказал спикер.

Предприниматели реализуют эту инициативу уже четыре года. В прошлом году субботник проводить не стали, потому что на территории было более-менее чисто, отметил Дмитрий Блицын. «В этом году мы в Острове из реки Великой выловили диван. В Пушкинских Горах у нас рейтинг удивительных находок возглавляют ноги лося. Я не знаю, что они там делают, но там вообще кошмар какой-то. Это самый центр посёлка, «центрее» некуда, ближе – только рядом с Пушкиным», – отметил бизнесмен.

Чаще всего в субботниках принимают участие местные жители, в том числе и молодые люди, а также представители «Движения первых» и «Молодой гвардии», уточнил спикер. По его словам, среди волонтёров есть энтузиасты, которые принимают участие во всех организованных субботниках.

«Субботник – это же история, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто никогда не убирается. И эти молодые ребята получают прививку, они на самом деле вакцинируются от свинства. Я последний раз их спросил: «Ребят, ну чего, будете мусорить?» Такой вопрос с подвохом. Посмотрели: «Да мы вообще никогда не мусорили. Чего вы нас оскорбляете?» И я знаю, что эти ребята реально не будут мусорить», – подчеркнул гость радиоэфира.