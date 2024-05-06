Новый водный маршрут появится в Острове

16:59, 06 мая 2024, ПАИ

Новый водный маршрут на каяках длительностью два часа запускают в Острове, сообщил исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 мая.

«Мы запускаем маршрут «Три моста», в Острове будем ходить под тремя мостами. То есть можно как золотую рыбку поймать – три желания загадать, а здесь три моста проплыть и загадать тоже три желания», – рассказал гость радиоэфира.

Маршрут планируют запустить в конце мая, однако есть вероятность, что первые гости смогут опробовать его на ближайших майских праздниках, отметил Дмитрий Блицын. Начинаться путешествие будет в деревне Глушни, в двух километрах от Острова, а заканчиваться за городом, то есть человек будет проплывать через весь город, пояснил гость радиоэфира.

«Когда ты видишь город не с дороги, не с тротуара, а с каяка – это совершенно другой вид», – подчеркнул Дмитрий Блицын.