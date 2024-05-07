Ещё пять районов Псковской области стали муниципальными округами

11:42, 07 мая 2024, ПАИ

Инициатива пяти районов Псковской области – Порховского, Бежаницкого, Дновского, Усвятского и Плюсского – о преобразовании в муниципальные округа получила поддержку на региональном уровне. На внеочередной сессии депутаты областного Собрания приняли законы, определяющие статус вновь образованных муниципальных образований, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Пройденная процедура преобразования аналогична для всех муниципальных образований: возникшая на волостном уровне инициатива первоначально поддержана представительными органами поселений и района, решения местных депутатов направлены губернатору, внесённый главой региона законопроект принят областным Собранием депутатов.

Образованные округа располагаются в прежних границах одноимённых районов с теми же административными центрами. В региональном законодательстве также закреплены наименования органов местного самоуправления, численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования, кроме того, установлен переходный период.

Напомним, в 2023 году в Псковской области путём преобразования были созданы Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Новоржевский, Красногородский и Локнянский муниципальные округа.