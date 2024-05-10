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Политика

Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ, пишут РИА Новости.

375 депутатов проголосовали за утверждение Михаила Мишустина премьер-министром, 57 – воздержались, проголосовавших против не было.

Теперь новый глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения предоставить президенту России Владимиру Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение 14 дней Михаил Мишустин должен представить на утверждение Госдуме кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Нижняя палата парламента не позднее недельного срока должна принять решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утверждённые лица назначаются на должность президентом РФ.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 мая, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

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