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Общество

Сергей Шойгу назначен секретарём Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». Бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен секретарём Совета безопасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича секретарём Совета Безопасности Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в Военно-промышленной комиссии РФ.

Николай Патрушев освобождён от должности секретаря Совета безопасности с переходом на другую должность.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.

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