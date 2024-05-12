Сергей Шойгу назначен секретарём Совбеза

22:23, 12 мая 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». Бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен секретарём Совета безопасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича секретарём Совета Безопасности Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в Военно-промышленной комиссии РФ.

Николай Патрушев освобождён от должности секретаря Совета безопасности с переходом на другую должность.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.