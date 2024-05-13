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Общество

Новую модель высшего образования внедрят в вузах России с 2026 года

Новая модель высшего образования, которая сейчас применяется в шести российских вузах, с 2026 года охватит более тысячи. Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«Мы с вами вместе работаем по поручению президента над формированием новой модели высшего образования. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение более чем в тысяче вузов страны», - сказал он на заседании комитета ГД по науке и высшему образованию.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.

Чернышенко отметил, что уже в рамках новой системы разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом году было принято более 4 тыс. студентов.

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