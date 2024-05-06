​ПсковГУ вновь станет одной из площадок проекта Минобрнауки «Летний институт»

12:10, 06 мая 2024, ПАИ

Проект «Летний институт», инициированный Министерством науки и высшего образования РФ, во второй раз пройдет на площадке ПсковГУ с 29 июля по 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками проекта станут молодые преподаватели и научные сотрудники вузов и исследовательских институтов Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Республики Молдова, Южной Осетии и других стран СНГ и ближнего зарубежья.

На базе ПсковГУ будет реализовано обучение по направлению «Русский язык как язык межнационального общения». Его целью является вовлечение исследователей и преподавателей из государств СНГ и ближнего зарубежья в российскую научно-образовательную среду, установление и развитие образовательной, исследовательской и проектной кооперации в области гуманитарных, прежде всего филологических, наук между российскими исследователями и их коллегами из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Участники проекта погрузятся в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы Псковского государственного университета и его организаций -партнеров по проекту, познакомятся с ведущими российскими учеными, занимающимися вопросами изучения коммуникационных основ межнационального общения, роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализа проблем и способов их решения в преподавании русского языка в зарубежной школе.

В рамках образовательного блока предполагается работа по трем модулям: «Коммуникационные основы межнационального общения. Роль русского языка в мире», «Вопросы преподавания русского языка в зарубежной школе», «Лингвокультурологическая характеристика русского языка как языка межнационального общения». Слушатели также пройдут стажировку в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, на гуманитарном факультете Санкт-Петербургского государственного экономического университета, в Российском университете дружбы народов.

Культурно-досуговый блок включает экскурсионную программу по Пскову и Псковской области, мастер-классы по русским традициям и народным обрядам от фольклорного ансамбля «Плескава» и интерактиве «Поём классику» от группы преподавателей и студентов ПсковГУ «Отцы и дети». Кроме того, иностранные преподаватели и исследователи примут участие в работе дискуссионной площадки «Великая Отечественная война: без срока давности», в рамках которой слушателям представят проект, реализуемый вузом по заданию Министерства науки и высшего образования РФ. Участники также побывают в Псковском драматическом театре им. А. С. Пушкина и Псковской областной филармонии.