Псковских школьников приглашают принять участие в математическом турнире

13:56, 13 мая 2024, ПАИ

Учеников 5-х и 6-х классов псковских школ приглашают на турнир математических игр, организованный командой проекта Фестиваля математики Games & MAGIC. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Турнир пройдёт 16 мая в Печорах, 17 и 18 мая – в Пскове. Школьники в составе команд получат возможность посостязаться в решении задач.

Напомним, Фестиваль математики Games & MAGIC реализуется при поддержке «Росмолодёжь. Гранты» и Математической школы ПсковГУ.

Ранее сообщалось, что родителей псковских школьников приглашают принять участие в вебинаре, посвящённом взаимодействию ребёнка с цифровой средой.