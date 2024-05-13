Псковских школьников приглашают принять участие в математическом турнире
Учеников 5-х и 6-х классов псковских школ приглашают на турнир математических игр, организованный командой проекта Фестиваля математики Games & MAGIC. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Турнир пройдёт 16 мая в Печорах, 17 и 18 мая – в Пскове. Школьники в составе команд получат возможность посостязаться в решении задач.
Напомним, Фестиваль математики Games & MAGIC реализуется при поддержке «Росмолодёжь. Гранты» и Математической школы ПсковГУ.
Ранее сообщалось, что родителей псковских школьников приглашают принять участие в вебинаре, посвящённом взаимодействию ребёнка с цифровой средой.
Великолукский колледж стал победителем конкурса сельских творческих пространств «АРТ в село»
Великолукскую детскую городскую больницу объединят с детской областной клинической больницей