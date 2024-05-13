Псковских родителей приглашают на вебинар, посвящённый взаимодействию ребёнка с цифровой средой
Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей из Пскова, а также законных представителей принять участие в вебинаре «Цифровая среда и дети». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Спикером выступит федеральный эксперт, руководитель популяционных исследований института возрастной физиологии Российской академии образования Татьяна Филиппова.
На вебинаре расскажут, как уберечь ребёнка от пагубного влияния гаджетов, а также как родитель может контролировать взаимодействие ребёнка с цифровой средой.
Онлайн-встреча состоится 18 мая в 11:00.
Записаться на вебинар можно по ссылке.
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