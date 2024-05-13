Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских родителей приглашают на вебинар, посвящённый взаимодействию ребёнка с цифровой средой

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей из Пскова, а также законных представителей принять участие в вебинаре «Цифровая среда и дети». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спикером выступит федеральный эксперт, руководитель популяционных исследований института возрастной физиологии Российской академии образования Татьяна Филиппова.

На вебинаре расскажут, как уберечь ребёнка от пагубного влияния гаджетов, а также как родитель может контролировать взаимодействие ребёнка с цифровой средой.

Онлайн-встреча состоится 18 мая в 11:00.

Записаться на вебинар можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2024

Капремонт начался в общежитии колледжа ПсковГУ
13 мая 2024

Премьеру спектакля «Амфитрион» по пьесе Мольера обсуждают в медиацентре ПАИ
13 мая 2024

В Псковской области сотрудник Госавтоинспекции потушил загоревшийся на ходу автомобиль
13 мая 2024

ПФКИ помог себежанину воплотить проект о русских народных сказках и былинах
13 мая 2024

Великолукский колледж стал победителем конкурса сельских творческих пространств «АРТ в село»
13 мая 2024

Великолукскую детскую городскую больницу объединят с детской областной клинической больницей
13 мая 2024

Посвящённая Александру Пушкину выставка откроется в Пскове 23 мая
13 мая 2024

Путепровод отремонтируют в Пыталовском муниципальном округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...