Псковских родителей приглашают на вебинар, посвящённый взаимодействию ребёнка с цифровой средой

13:21, 13 мая 2024, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей из Пскова, а также законных представителей принять участие в вебинаре «Цифровая среда и дети». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спикером выступит федеральный эксперт, руководитель популяционных исследований института возрастной физиологии Российской академии образования Татьяна Филиппова.

На вебинаре расскажут, как уберечь ребёнка от пагубного влияния гаджетов, а также как родитель может контролировать взаимодействие ребёнка с цифровой средой.

Онлайн-встреча состоится 18 мая в 11:00.

Записаться на вебинар можно по ссылке.