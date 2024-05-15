Псковского медвежонка-сироту отправят в тверской центр

10:11, 15 мая 2024, ПАИ

Медвежонка-сироту из Псковской области перевезут в тверской Центр спасения медвежат, пишет «Псковская правда».

Несмотря на небольшое количество медвежат в этом году, они всё равно продолжают поступать, отметили в издании.

«Медвежонка в течение двух дней наблюдали на дороге, но в какой-то момент он перестал быть активным, начал плохо себя чувствовать. Тогда его и подобрали. Сейчас за медвежонком мы наблюдаем – он плохо ест, что является нормой для медвежат, которые были лишены молока медведицы и переведены на искусственное вскармливание. Надеемся, что он со временем освоится и начнёт хорошо есть. Пока прогнозы делать рано», – прокомментировала представитель Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года охотник нашёл брошенных медвежат в Локнянском районе. Животных передали в тверской Центр спасения медвежат-сирот и назвали Фасолинкой и Горошинкой. Когда они набрали массу и прошли ветеринарный контроль, то были выпущены на волю в Полистовский заповедник.