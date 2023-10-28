Медведиц Фасолинку и Горошинку выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника

19:04, 26 октября 2023, ПАИ

Двух молодых медведиц – Фасолинку и Горошинку – выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Сёстры – выпускницы Центра спасения медвежат-сирот. Поскольку появляются медвежата преимущественно в январе, можно предположить, что сейчас им 10 месяцев, отметили в заповеднике.

Медвежат нашли в Локнянском районе в конце февраля этого года. «Учитывая территориальную близость и опыт заповедника в репатриации медвежат, мы приняли решение выпустить их в охранной зоне заповедника. Выпуск в октябре позволит медвежатам уже вскоре подготовиться к зимовке, обустроить берлогу», – сказал директор заповедника Николай Кораблёв.

Это уже третий выпуск медвежат за период с 2021 года, напомнили в Полистовье. «Отслеживать судьбу мохнатых сирот непросто, происходит это при помощи фотоловушек. Так, этим летом выпущенные в прошлом году Нестор Поль и Лодеюшка Гордеевна были запечатлены вполне самостоятельными животными в дикой природе», – говорится в сообщении.

В 2021 году на охраняемой территории проходил учёт медведей, который показал порядка 25 животных. В следующем году запланирован очередной учёт численности этого вида. «Есть предположение, что численность медведей растёт, но для ответа на этот вопрос необходимы специальные работы. Так как медведь стремится занять пустующие и не занятые другими взрослыми медведями участки обитания, выпущенные звери могут уходить на значительные расстояния от места выпуска», – отметили в заповеднике.

В Полистовском заповеднике планируют продолжать сотрудничество с Центром спасения медвежат-сирот и специалистами центра Пажетновыми. «Помимо репатриации медвежат, совместные проекты будут связаны с учётом численности редких видов птиц в Полистовском заповеднике, с экологическим просвещением детей и молодёжи, популяризацией идей территориальной охраны природы», – заключили в заповеднике.

Напомним, в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники решили выпустить медвежат в дикую природу, как только те подрастут и станут полностью самостоятельными.