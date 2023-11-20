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Медведица Фасолинка попала в фотоловушку Полистовского заповедника

Недавно вернувшаяся в Псковскую область медведица Фасолинка попала в фотоловушку государственного природного музея-заповедника «Полистовский». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника. 

Фото: скриншот с видео

«Привет от новых обитателей Полистовья! Один из недавно выпущенных медвежат, а точнее медведица Фасолинка, попала в объектив фотоловушки. Специалисты Полистовского заповедника считают, что кадры свидетельствуют о поведении, предшествующем залеганию в берлогу. Пожелаем нашим медвежатам хорошо перезимовать!» – отметили в заповеднике.

В начале февраля 2023 года двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники решили выпустить медвежат в дикую природу, как только те подрастут и станут полностью самостоятельными. Двух окрепших молодых медведиц перевезли из Твери и выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника в Бежаницком районе в конце октября.

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