Алексей Несмашный: Псковичи активно интересуются обучением школьников китайскому языку

17:14, 15 мая 2024, ПАИ

Псковские родители активно интересуются возможностью обучения своих детей китайскому языку, заявил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 мая.

«Хочу сказать, что как только вышла новость о том, что состоялся телемост и есть намерение об обучении и обмене, то и родители, и дети очень активно начали интересоваться. Причём не только из обозначенных школ. Цифру не назову, но желающих достаточно много. Я думаю, что мы точно заполним эти курсы и будут, скорее всего, ещё желающие», – рассказал гость радиоэфира.

Вопрос финансирования проекта перед Псковом на сегодняшний день не стоит и вряд ли вообще ляжет на плечи города, добавил замглавы администрации.

«Вся международная работа курируется МИД России. И там тоже есть разные программы, в том числе федеральные, в рамках которых выделяют некоторое финансирование. <...> В части организации, например, каких-то совместных мероприятий в школах, конечно, какие-то минимальные затраты, возможно, город будет нести. Но это не те суммы, которые были бы существенными, потому что сегодня благо есть интернет, есть дистанционная связь. Мы можем совместные чтения, например, проводить. Культурный и образовательный обмен сегодня не упирается в какие-то существенные затраты», – отметил Алексей Несмашный.