В связи с проведением фестиваля «Музыкальная экспедиция» изменится режим работы Покровской башни

10:51, 16 мая 2024, ПАИ

В связи с проведением фестиваля «Музыкальная экспедиция» изменится режим работы Покровской башни, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

16 мая в башню можно будет попасть с 10:00 до 15:00. Касса будет работать до 14:30. 17, 18 и 19 мая башня закрыта для посещения.

В эти дни здесь состоятся три концерта: «Воспоминания о Флоренции» П. И. Чайковского и «Кларнетовый квинтет» Брамса - 17 мая в 20:00; Canto Ostinato - 18 мая в 20:00 и Spasimo - 19 мая в 17:00.