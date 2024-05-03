«Музыкальная экспедиция» пройдёт в Псковском музее-заповеднике через две недели

17:06, 03 мая 2024, ПАИ

«Музыкальная экспедиция» пройдёт в Псковском музее-заповеднике уже через две недели, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Три концерта пройдут в Покровской башне Псковского музея-заповедника:

– «Воспоминания о Флоренции» П. И. Чайковского и «Кларнетовый квинтет» Брамса, который пройдёт 17 мая в 20:00;

– Canto Ostinato, который состоится 18 мая в 20:00;

– Spasimo пройдёт 19 мая в 17:00.

Продажа билетов уже идёт.