«Музыкальная экспедиция» пройдёт в Псковском музее-заповеднике через две недели
«Музыкальная экспедиция» пройдёт в Псковском музее-заповеднике уже через две недели, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Три концерта пройдут в Покровской башне Псковского музея-заповедника:
– «Воспоминания о Флоренции» П. И. Чайковского и «Кларнетовый квинтет» Брамса, который пройдёт 17 мая в 20:00;
– Canto Ostinato, который состоится 18 мая в 20:00;
– Spasimo пройдёт 19 мая в 17:00.
Продажа билетов уже идёт.
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