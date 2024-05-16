Псковичи могут обратиться к главврачу городской поликлиники через чат-бот в телеграме
Псковичи могут обратиться к главврачу городской поликлиники через чат-бот (@pskovgp_bot) в телеграме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Сейчас обязанности главного врача вместно покинувшей пост в конце марта Галины Невалённой исполняет Екатерина Астафьева.
Для обращения через чат-бот необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, номер телефона и поликлинику.
Также важно не использовать ненормативную лексику, избегать оскорблений, формулировать сообщения осмысленно и конструктивно.
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