Псковичи могут обратиться к главврачу городской поликлиники через чат-бот в телеграме

13:00, 16 мая 2024, ПАИ

Псковичи могут обратиться к главврачу городской поликлиники через чат-бот (@pskovgp_bot) в телеграме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Сейчас обязанности главного врача вместно покинувшей пост в конце марта Галины Невалённой исполняет Екатерина Астафьева.

Для обращения через чат-бот необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, номер телефона и поликлинику.

Также важно не использовать ненормативную лексику, избегать оскорблений, формулировать сообщения осмысленно и конструктивно.