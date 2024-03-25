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Общество

Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники

29 марта Галина Невалённая покинет должность главного врача Псковской городской поликлиники. Она оставляет пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники. Фото: ПАИ

После объединения Псковской областной клинической больницы с Великолукской межрайонной больницей и Псковской городской клинической больницей она станет заместителем главного врача областной больницы.

С 2009 по 2015 год Галина Невалённая была главным врачом поликлиники № 3, с 2015 года она руководила объединённой городской поликлиникой.

Под её руководством произошло объединение трёх поликлиник в одну, открылось отделение профилактики в корпусе «Б» с доступом для маломобильных граждан, организован кабинет медико-психологической помощи для пациентов и сотрудников, создан кол-центр, получены автобусы для выездных диспансеризаций как для населения, так и для предприятий, полностью обновлён парк автомобилей для обслуживания населения. За последние годы поликлиника здорово обновила диагностическое оборудование и нарастила материально-техническую базу.

Комитет по здравоохранению Псковской области выражает благодарность Галине Невалённой за добросовестный труд и желает успехов на новой должности во благо жителей Псковской области.

До проведения конкурса на должность главного врача Псковской городской поликлиники обязанности руководителя будет исполнять Екатерина Астафьева.

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