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Культура

Эксперты в программе «Проект Реставрация» развеяли миф о том, что церковь в Кижах построена без гвоздей

Миф о том, что церковь Преображения Господня Кижского погоста построена без единого гвоздя, развеяли эксперты по деревянному зодчеству, ведущие специалисты по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Кижи» Андрей Ковальчук и Александр Любимцев в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 мая.

Фото: ПАИ

«Преображенская церковь построена на острове Кижи, по легенде мастером Нестером. Это большой сруб, в котором порядка 2,5 тысячи брёвен общей длиной десять километров. Кровля – это 22 главки, на каждой из них лемешинка, то есть осиновая вытесанная дощечка, которая прибита гвоздями. 22 главы, в среднем на главе от 800 до 2,5 тысячи таких лемешин. Всего лемешин больше 35 тысяч, и на каждой из них минимум два гвоздя, итого мы имеем 70 тысяч гвоздей», – рассказал Андрей Ковальчук.

При этом Александр Любимцев подчеркнул, что всё же большая часть строений действительно построена без гвоздей. «На 99 % она без гвоздей, потому что основной объём храма и деревянных соединений – это безгвоздевая схема», – отметил он.

«Если убрать гвозди, всё останется, обрушится только кровельное покрытие», – заключил Андрей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что гости экспозиции в Изборском музее-заповеднике смогут увидеть макет ансамбля Кижского погоста. Выставка откроется 18 мая в 20:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». С полной программой акции в Изборском музее-заповеднике можно ознакомиться по ссылке.

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