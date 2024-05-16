Билеты на спектакль «Сказки на плотах» в Пскове можно будет получить в БКЗ

18:29, 16 мая 2024, ПАИ

Билеты на спектакль «Сказки на плотах» по мотивам сказок А. С. Пушкина, который состоится в дендропарке 9 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, можно будет бесплатно получить в Большом концертном зале областной филармонии. Об этом рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

«Хочу отметить, что мы уже проводили мероприятия в дендропарке и псковичи хорошо знают эту локацию. Разумеется, в целях безопасности она будет огорожена. Билеты можно будет получить в БКЗ – они появятся ближе к концу мая», – отметил Дмитрий Волхонов и добавил, что билеты будут бесплатными.

Артисты будут выступать на плотах, а зрители смогут расположиться на лужайке, отметил режиссёр спектакля Юрий Квятковский.

«Сегодня мы приехали посмотреть площадку. Я специализируюсь на таких театрализованных действиях на природе. Пушкин в своих произведениях всем сердцем погружается в природу, так что, думаю, выбранное место должно раскрыть его творчество», – сказал Юрий Квятковский.

Отметим, 9 июня пройдёт два показа спектакля «Сказки на плотах». Первый начнётся в 16:00, второй – в 19:00. Один показ будет идти 60 минут. Возрастное ограничение – 0+.