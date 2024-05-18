«Ночь музеев» проходит в Пскове

20:35, 18 мая 2024, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике проходят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» сегодня, 18 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Мини-экскурсии по всем экспозициям и выставкам проходят в музее. Центральная выставка сегодня – «По волнам нашей памяти», собранная из семейных реликвий. Также в рамках акции работают интерактивные площадки.

В завершение программы с концертом выступит кавер-группы «Красивая». А после, с 22:00 до 23:00, начнётся ретродискотека.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.