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Опубликована программа «Ночи музеев» в филиалах Псковского музея-заповедника

Опубликована программа «Ночи музеев» в филиалах Псковского музея-заповедника. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Стала известна программа Всероссийской акции «Ночь музеев» в филиалах Псковского музея-заповедника. Акция пройдёт 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В музее-усадьбе М. П. Мусоргского (деревня Наумово Куньинского района) первой частью акции станет просмотр и обсуждение фильма «Блаженный гений М. П. Мусоргский».

После начнётся лирическая часть, где будет организован творческий вечер московского композитора, лауреата международных и всероссийских конкурсов Лилии Родионовой. Прозвучит фортепианная музыка. Ведущей вечера станет музыковед, кандидат искусствоведения Юлия Николаева. В её исполнении прозвучат народные песни.

Телефон (8 811-49) 3-11-40.

В музее-усадьбе С. В. Ковалевской (деревня Полибино Великолукского района) акция начнётся с культурной программы «Я раз зашёл в старинный дом…», в рамках которой пройдёт экскурсия, посвящённая семье Корвин-Круковских, и концерт фортепианного трио Vero. Состав: Татьяна Ямбердова (скрипка), Арсений Донов (виолончель), Юлия Краснова (фортепиано). После гостей усадьбы ждёт программа «Гора на обратной стороне Луны…» с интерактивной экскурсией по выставке «Ковалевская и космос» и пластическим спектаклем «Исключение из правил» образцового хореографического ансамбля «Феникс».

Телефон (8 811-53) 2-95-23.

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова (деревня Вечаша Плюсского района) «Ночь музеев» начнётся с обзорной экскурсии по выставке А. А. Римского-Корсакова «Через тернии к звёздам» и выставке мозаичных работ «Великий сказочник». После студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова представят музыкальную композицию «Золотой Петушок», а параллельно с этим в усадьбе Любенск пройдёт экскурсионно-музыкальная программа «Чайный плезир» и открытие выставки, посвящённой 120-летию со дня рождения внучки композитора И. Н. Троицкой и 100-летию со дня рождения О. М. Римской-Корсаковой.

Телефон: (8 811-33) 2-12-53.

В музее истории города Печоры (Печоры, улица Международная, 6) акция начнётся с интерактивной программы для детей и взрослых «Во что играли наши деды». Под открытым небом гости вспомнят игры, в которые играли 100 лет назад и которые объединят поколения за весёлыми активностями. Затем пройдёт сборная экскурсия по экспозиции музея. После участников ждёт презентация выставочного проекта «Поющая земля»: музей представляет сразу две выставки «Русская песнь покорила сердца» и «День русского просвещения». Также участников акции ждут отчётный концерт детского этнографического ансамбля сето «Тсиргукысы» («Птенцы») и сборная экскурсия-прогулка по вечерним Печорам «Большая история маленького города».

Телефон: (8 8112) 66-33-11.

Ранее сообщалось, какая программа Псковского музея-заповедника подготовлена для жителей и гостей Пскова.

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