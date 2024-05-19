Грунтовые светильники заменили на набережной реки Великой в Пскове

10:01, 19 мая 2024, ПАИ

Грунтовые светильники заменили вдоль крепостной стены на набережной реки Великой в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Продолжаем делать наш город уютным и красивым», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове.