70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове

21:50, 16 мая 2024, ПАИ

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства парка на Сиреневом бульваре в Пскове, сообщил губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

Также в пространстве парка планируется высадить многоцветные многолетние растения. Сообщается, что будет выполнено освещение улицы: установят 88 столбов освещения внутри и 27 снаружи парка.

«Кабели проложены под землёй в защитных футлярах. Новые столбы, новые закладные, капитальное строительство», – отметил подрядчик.

Кроме того, на территории появятся детская площадка, спортивная площадка с велотренажёрами и воркаут-стеной. Также на месте будут оборудованы велодорожки и скамейки.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проконтролировали ход благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове вчера, 15 мая.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».