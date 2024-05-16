Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства парка на Сиреневом бульваре в Пскове, сообщил губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове. Фото: ПАИ

Также в пространстве парка планируется высадить многоцветные многолетние растения. Сообщается, что будет выполнено освещение улицы: установят 88 столбов освещения внутри и 27 снаружи парка.

«Кабели проложены под землёй в защитных футлярах. Новые столбы, новые закладные, капитальное строительство», – отметил подрядчик.

Кроме того, на территории появятся детская площадка, спортивная площадка с велотренажёрами и воркаут-стеной. Также на месте будут оборудованы велодорожки и скамейки.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проконтролировали ход благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове вчера, 15 мая.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2024

Псковичей приглашают принять участие в квизе по Квентину Тарантино
16 мая 2024

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове
16 мая 2024

Сокращение рабочего дня для многодетных матерей обсудили в Пскове
16 мая 2024

Богослужения по случаю 85-летия митрополита Евсевия (Саввина) прошли в Троицком соборе в Пскове 
16 мая 2024

СПбГУ и ПОИПКРО подписали соглашение о сотрудничестве
16 мая 2024

Профсоюзы наградили победителей конкурса профмастерства среди специалистов Псковских теплосетей
16 мая 2024

Специалисты музея-заповедника «Кижи» изобрели «микроволновку наоборот»
16 мая 2024

Михаил Ведерников поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...