На выставке «Россия» монтируют новую экспозицию Псковской области

17:52, 19 мая 2024, ПАИ

На летней площадке на выставке «Россия» завершается монтаж экспозиции Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» — цитата-лейтмотив, на основе которой базируется общая концепция экспозиции.

Основная отрасль, которая максимально ярко отражает перспективу развития Псковской области, – историко-культурный туризм. Именно переосмысление и модернизация богатого историко-культурного наследия Псковской области является основной идеей экспозиции.

«Главной доминантой экспозиции является Варлаамовская башня высотой 1,5 м. Крыша башни покрыта мхом, а стены сделаны из специального каркаса (фитостена), который заполняется горшками с белой ампельной петунией. Ещё одним элементом композиции является река из цветов», – рассказали в пресс-службе правительства.