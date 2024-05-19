На выставке «Россия» монтируют новую экспозицию Псковской области
На летней площадке на выставке «Россия» завершается монтаж экспозиции Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» — цитата-лейтмотив, на основе которой базируется общая концепция экспозиции.
Основная отрасль, которая максимально ярко отражает перспективу развития Псковской области, – историко-культурный туризм. Именно переосмысление и модернизация богатого историко-культурного наследия Псковской области является основной идеей экспозиции.
«Главной доминантой экспозиции является Варлаамовская башня высотой 1,5 м. Крыша башни покрыта мхом, а стены сделаны из специального каркаса (фитостена), который заполняется горшками с белой ампельной петунией. Ещё одним элементом композиции является река из цветов», – рассказали в пресс-службе правительства.
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